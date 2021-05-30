شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد الكويت يصل المملكة غداً في زيارة رسمية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات : يتوجه ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح غداً الإثنين، على رأس وفد رسمي في زيارة رسمية للمملكة، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية “كونا”. يذكر أن زيارة ولي العهد الكويتي تعد هي الأولى له منذ توليه منصبه العام الماضي، حيث من المقرر أن يلتقي العديد من القيادات بالمملكة، لبحث العلاقات المميزة بين البلدين وسبل تطويرها.

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