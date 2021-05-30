مصر... حقيقة نقص الأمصال في المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية

دبي - محمود عبدالرازق - ونفت وزارة الصحة والسكان المصرية تلك الأخبار، وأكدت أنه لا صحة لنقص الأمصال الطبية في المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية، بحسب بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء المصري.

وشدد على توافر جميع الأمصال الطبية في جميع المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أن هناك مخزونا استراتيجيا كافياً منها لعدة أشهر مقبلة.

كما أشارت وزارة الصحة المصرية إلى قيامها برصد أي نقص في الأمصال الطبية بكل المستشفيات التي تتوافر فيها تقديم هذه الخدمة على مستوى البلاد بشكل مستمر، وكذلك التأكد الدائم من سلامتها وصلاحيتها.

وأعلنت الوزارة في البيان كذلك عن توافر بعض الأمصال العلاجية المجانية، من خلال مستشفيات الوزارة وبعض الوحدات الصحية.

وأوضحت أنها توفر 6 أمصال علاجية بالمجان للعديد من الأمراض، تتضمن (مصل الالتهاب الكبدي الفيروسي "ب" - مصل التسمم الممباري - مصل التيتانوس - مصل الثعبان - مصل الحيات - مصل العقرب - مصل الكلب).