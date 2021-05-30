بمعدل 3 رحلات يوميا... الخطوط التونسية السريعة تكشف موعد عودتها إلى ليبيا

دبي - محمود عبدالرازق - وأشارت الشركة في بيان إلى أن الاستئناف سيكون بمعدل 3 رحلات في الأسبوع بين مطار صفاقس ومطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس.

وأضاف البيان أن الرحلات ستكون أيام الأحد والثلاثاء والخميس، مشيرًا إلى أن إعادة برمجة هذا الخط تأتي استجابة للطلب المكثف على مستوى جهة صفاقس والجنوب التونسي من قبل رجال الأعمال.

في غضون ذلك، تستأنف رحلات الخطوط التونسية السريعة من تونس العاصمة إلى صفاقس بداية من يوم 6 يونيو بمعدل 3 رحلات أسبوعيا (أيام الثلاثاء، الخميس والأحد) وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية لإعادة تنشيط المطارات الوطنية.

ويضاف هذا الخط إلى الشبكة الدولية التي تضم عدة مدن مجاورة مثل مالطا وباليرمو ونابولي، وقريبا وجهات أخرى.