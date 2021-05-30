شكرا لقرائتكم خبر عن صدور نتائج الأهلية للدورة 43 من دعم «حساب المواطن».. رابط الاستعلام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، صدورنتائج الأهلية للدورة 43 (شهر يونيو 2021).

للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر (الرابط).

ويترقب المواطنون موعد إيداع الدعم للدفعة الجديدة من حساب المواطن، وهي الدفعة الـ 43 لشهر يونيو المقبل، حيث من المقرر أن يتم الإيداع في خلال 10 أيام.

وبحسب النظام المتبع في إيداع دعم برنامج حساب المواطن سيتم إيداع الدعم للدفعة الجديدة في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس 10 يونيو المقبل.