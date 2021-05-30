شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني» تعلن آلية الحجر المؤسسي المحدّث للقادمين من الخارج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الأحد، آلية وإجراءات الحجر المؤسسي المحدّث، للقادمين إلى المملكة.

وتضمنت الآلية، أن الحجر الصحي المؤسسي يطبق على جميع القادمين من خارج المملكة على نفقة المسافر بدءًا من ساعة الوصول إلى مقر الحجر الصحي المؤسسي المخصص لهم.

وتكون مدة الحجر الصحي المؤسسي لجميع القادمين من خارج المملكة، 7 أيام من الدول المسموح لها بطريقة الحجر الصحي المؤسسي.

للاطلاع على النص الكامل لآلية وإجراءات الحجر الصحي المحدث (اضغط هنا)