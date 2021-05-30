شكرا لقرائتكم خبر عن «مايو آخر موسم المطر».. «المسند» يتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

توقع خبير الطقس والمناخ، الدكتور عبدالله المسند، استمرار درجات الحرارة في الارتفاع على مناطق المملكة.

وقال المسند، عبر حسابه في “تويتر”: “درجة الحرارة المرتفعة والملتهبة مستمرة، ومتوقع أن ترتفع عما عليه الآن في الأيام القادمة خاصة في الشرقية، يليها الوسطى.. والله أعلم”.

من جهة أخرى، توقع المسند، أن تتشكل السحب ويهطل منها زخات مطرية على أجزاء من منطقة المدينة وحائل، مشيراً إلى أن شهر مايو يعد آخر موسم المطر في الشمال والشرق والوسط ومعظم الغرب.

وتابع : “لا يزال النهار يطول على حساب حصة الليل حتى 21 يونيو عندها يتوقف، ثم يبدأ يأخذ الليل من النهار حتى يتعادل مع النهار في 23 سبتمبر”.

وأضاف: “عند زوال الشمس يكون ظل الأشياء إلى جنوبها في مكة المكرمة وتستمر الظاهرة تلك حتى 15 يوليو”.