لينوفو تطلق يوجا باد برو Yoga Pad Pro

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة لينوفو الصينية عن إطلاق الحاسوب اللوحي يوجا باد برو Yoga Pad Pro الجديد، صاحب الأداء الفائق.



وأوضحت لينوفو الصينية العملاقة للتكنولوجيا والحواسيب، أن جهازها الجديد يمتاز بأداء فائق بفضل معالج كوالكوم Snapdragon 870، فضلا عن أنه يمكن استعماله كشاشة خارجية.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للحاسوب اللوحي الجديد على شاشة LTPS قياس 13 بوصة وبدقة وضوح 2160 x 1350 بيكسل وبنسبة باعية 16:10 ودرجة سطوع 400 نيت.

وتروج لينوفو الصينية لشاشتها الجديدة من خلال دعم تقنية HDR10 وتقنية دولبي Vision وتغطية نطاق الألوان sRGB بنسبة تصل إلى 100%.

وإلى جانب منفذ USB-C يشتمل الحاسوب اللوحي الجديد على منفذ microHDMI، وبالتالي فإنه يمكن استعماله كشاشة خارجية أثناء التنقل، علاوة على أنه يتضمن حامل قابل للطي.

وتوفر لينوفو بشكل اختياري قلم إدخال البيانات يمكنه التعرف على 4096 مستوى من الضغط.

وينبض بداخل الحاسوب اللوحي الجديد معالج كوالكوم Snapdragon 870 مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية UFS 3.0 سعة 256 جيجابايت.

وتمتد فترة تشغيل البطارية سعة 10200 مللي أمبير ساعة إلى 8.5 ساعة من تشغيل الفيديو عند استعمال الحاسوب اللوحي كشاشة خارجية.

ويزخر الحاسوب اللوحي Yoga Pad Pro الجديد من لينوفو بنحو 4 سماعات من جي بي إل مع صب ووفر بقدرة 9 واط، وتعمل الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابيكسل مع مستشعر ToF موجه للأمام، والذي يتيح إمكانية إلغاء قفل الجهاز عن طريق وظيفة التعرف على الوجه.

وتوجد طبقة الكانترا على الجانب الخلفي للحاسوب اللوحي، الذي يبلغ وزنه 830 جراما ويعتمد نظام التشغيل جوجل أندرويد 11.

ولم تفصح شركة لينوفو عن موعد طرح جهازها Yoga Pad Pro الجديد في الأسواق العالمية أو أسعاره المتوقعة في أسواق المنطقة العربية.