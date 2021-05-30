تحذير "رسمي" من الفطر الأسود في مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

حذّر تقرير رسمي أعدته وزارة الصحة والسكان في مصر من مخاطر الإصابة بالفطر الأسود، الذي أثار جدلًا في الأيام الماضية.



جاء ذلك في أعقاب الإعلان عن إصابة الفنان سمير غانم به قبيل وفاته.

وبحسب التقرير الذي أعدته إدارة مكافحة العدوى بالوزارة فإنه إذا لم تتم السيطرة على المرض، ولم يتم بدء علاجه مبكرًا يمكن أن يسبب معدل وفاة من 20 إلى 50% للمصابين بأعراض شديدة، حسب نوع الفطر المسبب للمرض، والجزء المتأثر من الجسم، وفقا لما نقله موقع "مصراوي".

ويمكن علاج المرض بأدوية مضادة للفطريات تحت الإشراف الطبي، وتستمر فترة العلاج من 4 إلى 6 أسابيع، وفي بعض الأحيان قد يتطلب علاجه إجراء جراحة لاستئصال الأنسجة الميتة أو المصابة كإزالة العينين أو الفك العلوي لوقف انتشار العدوى.

وأكد التقرير أن الفطر الأسود مرض غير معدٍ ولا ينتقل من إنسان لآخر أو بين الإنسان والحيوان.

وتشمل الأعراض، على حسب مكان نمو الفطر، الحمى، السعال، ألم في الصدر، ضيق في التنفس، تورم في جانب الوجه، صداع، احتقان في الجيوب الأنفية، آلام بالبطن، قيء، غثيان، نزيف بالجهاز الهضمي، دم بالبراز، وإسهال، وقد تحدث بعض المضاعفات، مثل العمى، جلطات، تلف الأعصاب، وفقدان الوعي.