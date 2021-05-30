سوناطراك تعرب عن استعدادها للتعاون مع ليبيا

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد توفيق حكار في كلمته على الخبرة العالية للمجمع في مختلف نشاطات المحروقات من المنبع إلى المصب التي يمكن الاستفادة منها في دولة ليبيا الشقيقة، كما نوه بالاستعداد الكامل للمجمع لتطوير علاقات متميزة مع الشريك الليبي لإرساء أسس شراكة اقتصادية مربحة للطرفين وتطوير الصناعة البترولية والغازية في البلدين، حسب صفحة "سوناطراك" على الفيسبوك.

كما قدم حكار بطاقة تقنية عن مجمع سوناطراك وقدرات فروعه في مجال الخدمات البترولية.

يذكر ان المنتدى الاقتصادي الجزائري-الليبي، الذي افتتح أعماله صباح يوم السبت، بمشاركة نحو 400 متعامل اقتصادي من البلدين، يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجزائر وليبيا وبحث فرص الشراكات الثنائية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية في البلدين.