وزيرة مصرية تتحدث عن الجدل بسبب ملابسها أثناء أداء القسم... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت في لقاء تلفزيوني مع برنامج "هي وبس"، المذاع على فضائية "سي بي سي سفرة"، ومن تقديم رضوى الشربيني إن "ما قد أثار المشكلة منذ البداية بشأن ملابسها هو ارتدائها لـ"نصف كم" أثناء أداء القسم"، وبررت هذا بأنها كانت عائدة لتوها من إمارة دبي الخليجية، وتم موضوع تعيينها كوزيرة بصورة سريعة دون أن تتحضر له جيدا.

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وأكدت الوزيرة نبيلة مكرم، أنها كانت ترتدي ملابس لائقة خلال أداء القسم، فيما اعترفت أن هناك جدلا أثير بشأن ارتدائها لـ"نص كم" خلال أداء القسم.

وقالت: "كانت هناك قضية رأي عام بسبب ارتدائي لـ"نص كم"، فلم أستوعب ما حدث، لكن مع بداية العمل العام تعلمت أنه من الضرورة أن تكون هناك أمور نكون أكثر وعيا بها".

وتابعت الوزيرة المصرية أنها أجرت وقتها مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التلفزيونية، والتي أكدت فيها أن ارتداءها لـ"نص كم" ليس استهانة بالمكان الذي تواجدت فيه"، موضحة أنها دبلوماسية وعملت مراة عديدة في إدارة البروتوكول بوزارة الخارجية المصرية، وتدرك تماما ما هو لائق وغير لائق ارتداؤه.

من ناحية أخرى، تطرق لقاء وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، نبيلة مكرم، مع برنامج "هي وبس" عن أحدث مبادرات أطلقتها الوزارة، ومنها "اتكلم عربي" المخصصة لأبناء المصريين في الخارج.

وأشارت مكرم إلى أن "اتكلم عربي" هي مبادرة وطنية تضم ما يفوق الـ16 معسكرا لأبناء المصريين في الخارج عبر تطبيق الفيديو "زووم"، والتي تقوم فكرتها على جعلهم ينطقون عربي بشكل جيد.

واعلنت الوزيرة المصرية أنه سيتم إطلاق مع دار نشر "نهضة مصر" لتعليم اللغة العربية، كما نوهت أن منظمة "يونسكو" طلبت تعميم مبادرة "اتكلم عربي" في يوم اللغة العربية، بعد أن حازت على إعجابها.