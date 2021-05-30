الجيش الصومالى يعلن مقتل 37 من عناصر حركة الشباب بينهم قيادات بارزة

القاهرة - سامية سيد - نجح الجيش الوطنى الصومالى، فى تصفية 37 من عناصر ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة بينهم قيادات بارزة فى عملية عسكرية بمحافظة شبيلى الوسطى.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، اليوم الأحد، أن العملية العسكرية التي نفذها الجيش الوطنى الصومالى فى منطقة جلكا حرارى، أسفرت عن إصابة 20 من ميليشيات الشباب وأسر اثنين آخرين.

من جانبه .. قال قائد الجيش الوطني الصومالى اللواء أودوا يوسف راغي، إن العمليات العسكرية ضد الإرهابيين ستستمر حتى يتم تطهير المناطق التى يختبئون فيها بمحافظة شبيلى الوسطى.

وكان الجيش الوطنى الصومالى، كثف في الآونة الأخيرة من عملياته العسكرية ضد فلول ميليشيات الشباب المتطرفة ونجح فى السيطرة علي عدة مناطق.