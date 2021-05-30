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الصحة العراقية تكشف شروط العودة للحياة الطبيعية وانتهاء ارتداء الكمامات

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أن التزام المواطنين بالتطعيم باللقاحات المتاحة حاليا والتقيد بالتعليمات الوقائية المقررة يدعمان اجراءات عودة الحياة إلى طبيعتها، حسبما نقلت "السومرية نيوز".

وقال مدير قسم تعزيز الصحة فى الوزارة الدكتور هيثم العبيدى، ان "عودة الحياة إلى طبيعتها، وانتهاء ارتداء الكمامات، يعتمدان على الالتزام بالتعليمات الصحية المقررة، والتطعيم باللقاحات المتاحة حاليا لأعداد كبيرة من المواطنين حتى لا يتمكن الفيروس من الانتشار بالسرعة التي انتشر بها منذ بداية الجائحة، فضلا عن ظهور السلالات الجديدة المتحورة التي اسهمت في تغيير ديناميكية التعامل مع الوباء".

 ونوه العبيدي بان "جميع اللقاحات تساعد في ايقاف تفشي الفيروسات، لذلك نشاهد استمرار حملات التطعيم عالميا لتقليل اعداد المصابين ، الى جانب خفض الوفيات، مع قلة استخدام الادوية باهظة الثمن الخاصة بمكافحة تلك الفيروسات.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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