شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم إعلان نتائج اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين.. خطوات وطريقة الاستعلام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يترقب المعلمون والمعلمات، اليوم الأحد، إعلان هيئة تقويم التعليم والتدريب عن نتائج أول رخصة مهنية وإصدار الرخص، وفقاً للجدول الزمني الذي أعدته الهيئة.

وقالت المهتمة بالشأن التعليمي لطيفة الدليهان عبر حسابها على تويتر: إنه يمكن معرفة نتيجة اختبارات الرخصة المهنية فور صدورها من خلال الدخول إلىالموقع الإلكتروني، ثم تسجيل السجل المدني بالإضافة إلى الرقم السري، والضغط على كلمة “النتائج”، وأخيرا نوع الاختبار “معلمين”.

وتعدُ الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات وثيقة تصدرها الهيئة وفق معايير وضوابط محددة، يكون الحاصل عليها مؤهلًا لمزاولة مهنة التعليم، بحسب مستويات معينة ومدة زمنية محددة.

ويعمل اختبار الرخصة المهنية على الارتقاء بالعملية التعليمية، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة 2030م في رفع جودة التعليم العام وكفايته.