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شكرا لقرائتكم خبر عن «الضمان الصحي» يكشف أساليب الاحتيال وإساءة الاستخدام في التأمين الطبي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح مجلس الضمان الصحي التعاوني طرق الاحتيال والإهمال وإساءة الاستخدام في التأمين الطبي من قبل المستفيدين.
وأشار المجلس إلى أن الأساليب تتمثل في تكرار الزيارات لمقدمي الخدمة دون دواع طبية، والتعاون مع أطباء أو صيدلانيين للحصول على خدمة غير مغطاة تأمينياً.
ولفت إلى أن أساليب الاحتيال تتضمن (إخفاء المستفيد حقيقة حالته قبل التأمين، ثم بعد حصوله على الوثيقة يتقدم بطلب العلاج لهذه الحالة، مثل أمراض القلب والحمل، والعمليات مثل استئصال المرارة وعمليات العمود الفقري وغيرها).
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