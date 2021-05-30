شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. غائم فى السعودية وشديد الحرارة فى الكويت وصحو فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتباين درجات الحرارة فى منطقة الخليج حيث تشهد السعودية طقس غيوم وهناط فرص لسقوط الامطار، بينما يكون الطقس فى الكويت شديد الحرارة، وصحو إلى غائم فى الإمارات.

السعودية:

توقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية فى السعودية، اليوم الأحد وجود سماء غائمة جزئياً والفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من وسط المملكة.

الكويت:

وفى الكويت يكون الطقس اليوم الأحد شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة .

وفى المساء يكون الطقس مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة .

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الإماراتى أن يكون الطقس اليوم الأحد صحوا إلى غائم جزئياً شرقاً بعد الظهر، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة يصبح ورطبا ليلاً وصباح الإثنين مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 17:31والمد الثاني عند 03:08 والجزرالأول عند الساعة 10:12 والجزرالثاني عند الساعة 21:00 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا.. ويحدث المد الأول عند 13:05 والمد الثاني عند الساعة 00:19 والجزرالاول عند الساعة 19:09 والجزرالثاني عند الساعة 07:05.