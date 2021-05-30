شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري أمراض معدية: لقاحات كورونا هي الحل لإيقاف الوباء (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الدكتور طارق الأزرقي، استشاري الأمراض المعدية، طريقة السيطرة على ارتفاع الحالات الحرجة المصابة بـ”كورونا”، واستمرار ارتفاع منحنى تذبذب الحالات المصابة خلال الفترة الأخيرة.

وأكد “الأزرقي” خلال مداخلة على قناة “الإخبارية”، أن الجهات الصحية في المملكة قامت بتطعيم 45 % من السكان وهذا أمر مطمئن، مشيرا إلى أنه يمكن السيطرة على الحالات الحرجة واستمرار تذبذب منحنى الإصابات بالتركيز خلال الفترة المقبلة على إعطاء اللقاحات المضادة لكورونا إلى الفئات الأكثر عرضة للإصابة، مؤكداً أنه الحل الوحيد للقضاء على الفيروس.

وأشار إلى أن بعض الدول الأجنبية من ضمنها اليابان ترددت في أخذ اللقاح في بداية الأمر الذي تسبب في انتشار الفيروس وارتفاع عدد الحالات المصابة والحرجة هناك، مبيناً أن اللقاحات المضادة للفيروس مأمونيتها عالية جداً.