شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم.. ضبط 40 رجلًا في تجمع مخالف لاحترازات «كورونا» بإحدى قاعات الأفراح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت (40) رجلًا في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة البدائع، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ولائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد – 19).

وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.