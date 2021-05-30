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السعودية.. شرطة القصيم تضبط 40 رجلاً تجمعوا في إحدى قاعات الأفراح

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متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ألقت شرطة القصيم في المملكة العربية السعودية القبض على 40 رجلاً شاركوا في أحد الأعراس وخالفوا الإجراءات الاحترازية.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت (40) رجلًا في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة البدائع، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ولائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس (كوفيد - 19)، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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