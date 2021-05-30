شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر.. تسجيل 1119 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء السبت تسجيل 1119 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 51 حالة وفاة.



وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 479 شخصا من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 191 ألفا و 475 حالة حتى مساء السبت، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء السبت بلغ 260 ألفا و 659 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 15009 حالات وفاة.