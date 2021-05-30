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كولومبيا تسجل مستوى قياسياً جديداً بالمعدل اليومي لوفيات كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في كولومبيا مساء السبت تسجيل 540 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو مستوى قياسي جديد للمعدل اليومي للوفيات.

وارتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية إلى 87747 حالة وفاة، كما سجلت 20494 إصابة جديدة بكوفيد-19 ليصل إجمالي الإصابات إلى ثلاثة ملايين و363 الفا و 61 حالة.

يذكر أن كولومبيا سجلت أول اصابة بكورونا في 6 مارس 2020.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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