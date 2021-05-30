لا تتناول هذه الأطعمة على العشاء لهذا السبب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

حذرت دراسة نشرتها مجلة Endocrine Society of Clinical Endocrinology & Metabolism. من أن الأشخاص الذين يتناولون الكثير من الكربوهيدرات واللحوم الدهنية المكررة على وجبة العشاء، لديهم مخاطر أعلى للإصابة بأمراض القلب. وذلك مقارنة بأولئك الذين يتناولون نظامًا غذائيًا مشابهًا على الإفطار.



ويمكن أن يؤدي تناول الكثير من الدهون المشبعة واللحوم المصنعة والسكريات المضافة إلى رفع مستوى الكوليسترول وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

كذلك يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي صحي للقلب مع المزيد من الكربوهيدرات الكاملة. وذلك مثل الخضروات والحبوب وقليل من اللحوم، إلى تعويض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل كبير.

وتعتبر أمراض القلب والأوعية الدموية مثل قصور القلب الاحتقاني والنوبات القلبية والسكتة الدماغية، السبب الأول للوفاة على مستوى العالم، حيث تودي بحياة ما يقدر بنحو 17.9 مليون شخص كل عام.

وتشير الدراسة إلى أن توقيت الوجبة «يعد جنبًا إلى جنب مع جودة الطعام من العوامل المهمة التي يجب مراعاتها عند البحث عن طرق لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب».

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يتناولون عشاءً نباتيًا يحتوي على المزيد من الكربوهيدرات الكاملة والدهون غير المشبعة يقللون من خطر الإصابة بأمراض القلب. وذلك بمقدار 10%.

ويؤكد مؤلف الدراسة ينج لي، من جامعة هاربين الطبية في هاربين، الصين. «يُنصح دائمًا بتناول نظام غذائي صحي، خاصة لأولئك المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب. لكننا وجدنا أن تناول اللحوم والكربوهيدرات المكررة على الإفطار بدلاً من العشاء كان مرتبطًا بانخفاض المخاطر».

درس الباحثون بيانات 27،911 بالغًا في الولايات المتحدة من المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية (NHANES). وقاموا بتحليل المعلومات الغذائية التي تم جمعها خلال المقابلات مع المشاركين على مدار يومين غير متتاليين.

تم فحص العلاقة بين تناول الدهون والكربوهيدرات والبروتينات المختلفة في وجبة الإفطار أو العشاء، مع معدلات إصابة المشاركين بأمراض القلب. ووجد التحليل أن تناول عشاء نباتي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 10%.