البرلمان العربى يدين هجمات الحوثى بطائرة مسيرة تجاه خميس مشيط

القاهرة - سامية سيد - أدان البرلمان العربي هجمات ميليشيا الحوثي الارهابية بزورقين مفخخين جنوب البحر الأحمر و التي نجح تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في إحباطها قرب ميناء الصليف في الجمهورية اليمنية، كما أدان إطلاق الميليشيا الإرهابية طائرة بدون طيار "مفخخة" تجاه مدينة خميس مشيط.

و أكد البرلمان العربي في بيان أصدره أن هذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة لا تستهدف أمن المملكة العربية السعودية واليمن فقط و إنما تمثل تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي و أمن الملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر التي تمثل شريانا هاما للتجارة العالمية و هو ما يتطلب اتخاذ موقف دولي عاجل و حاسم لوضع حد لهذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة.

و شدد على أن إصرار الميليشيا الإرهابية على استهداف المدنيين و الأعيان المدنية يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي و استخفافها بجميع القوانين و الأعراف الدولية.

و في هذا السياق جدد البرلمان العربي مطالبته للمجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل وتحمل مسؤولياته في وقف هذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تستهدف أمن و استقرار المنطقة والعالم.

و أكد البرلمان العربي دعمه الكامل لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية و ما يتخذه من اجراءات للحفاظ على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر وما تتخذه المملكة من إجراءات لحفظ أمنها و حماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.