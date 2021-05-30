شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يتصدى لهجوم لمليشيا الحوثى فى الجوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدت قوات الجيش اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، أمس السبت، هجوماً لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة الخنجر شمال مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

وأكد مصدر عسكري يمني للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية - في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية- أن قوات الجيش والمقاومة كبّدوا المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والمعدات وأجبروها على التراجع والفرار.

ولفت الى أن قوات الجيش اليمني ترصد جميع تحركات مليشيا الحوثي بما فيها هذا الهجوم الذي كانت تُعدّ له منذ أيام، مؤكداً أن قوات الجيش كانوا لها بالمرصاد وألحقوا بها هزيمة قاسية.