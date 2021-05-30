شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الموريتانى يدشن حملة تأمين صحى مجانى شامل لـ100 ألف أسرة فقيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني عملية توزيع بطاقات تأمين صحي مجاني شامل على 100 ألف أسرة فقيرة، في سابقة من نوعها في تاريخ هذا البلد.

وخلال حفل أقيم للمناسبة في نواكشوط، قال محمد سيدات الشيخ المصطف، رئيس مشروع الصحة والتغذية في "المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء" إن هذه المبادرة ستستفيد منها "100 ألف أسرة متعففة، أي 620 ألف شخص، وذلك في إطار مشروع "التأمين الصحي للجميع"، وهو أحد الوعود الرئيسية للحملة الانتخابية للرئيس الغزواني الذي انتخب في 2019.