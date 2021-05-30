عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحيز واضح من فيسبوك ضد العرب.. موظفو الشركة يؤكدون الاتهامات

الأحد 30 مايو 2021

الخليج 365

وجه عدد من موظفي عملاق وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اتهامات له بالتحيز ضد الشعب الفلسطيني، وسط هجوم متزايد عليه بفرض رقابة على المحتوى العربي خلال عدوان إسرائيل الأخير على قطاع غزة.



وكشفت رسالة كتبها أحد مهندسي البرمجيات في فيسبوك بمصر، عن فقدان الشركة للثقة بين المستخدمين العرب، نتيجة تحيزها ورقابتها خلال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقامت شركة فيسبوك في وقت سابق، بإرسال رسالة إلى مستخدميها الذين يبدون إعجابهم بإحدى الصفحات التابعة لموقع إخباري فلسطيني باسم "غزة الآن" تقول: "قد ترغب في مراجعة المنفذ الإخباري لمعرفة أنواع المحتوى الذي يشاركه عادة"، وذلك بمجرد محاولة الإعجاب بالصفحة الفلسطينية.

وقال المهندس المصري: "إن فيسبوك قدمت مساعدة للنشطاء الذين استخدموها للتواصل خلال عام 2011، ولكن الرقابة خلال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي جعلت المستخدمين العرب والمسلمين متشككين فيها".

وأضاف: "لقد أجريت تجربة وحاولت الإعجاب بأكبر عدد ممكن من صفحات الأخبار الإسرائيلية، ولم أتلقَ رسالة مماثلة مرة واحدة.. أنظمة الشركة كانت متحيزة ضد المحتوى العربي".

وكتب موظف آخر في فيسبوك عن انعدام الثقة الذي يخيم على المستخدمين العرب والمسلمين، قائلاً: "قد يكون الخطأ التالي هو القشة التي تقصم ظهر البعير، ويمكننا أن نرى مجتمعاتنا تهاجر إلى منصات أخرى".

وكانت المجموعة المكونة من نحو 30 موظفًا في الفيسبوك اجتمعت في وقت سابق من هذا الشهر، وقدمت طعونا داخلية لاستعادة المحتوى الذي يعتقدون أنه تم حظره أو إزالته بشكل غير صحيح.