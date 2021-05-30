السعودية.. النيابة تحذر من إثارة معلومات مغلوطة عن القرارات التنظيمية

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت النيابة العامة السعودية، مساء اليوم السبت، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، حذرت من خلالها من استغلال صدور بعض القرارات التنظيمية، في إثارة معلومات مغلوطة عنها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأفادت بأنه من شأن هذه المعلومات المغلوطة تضليل الرأي العام ومساسها بالنظام العام، محذرة من المشاركة في ذلك.

وأشارت إلى أنه يُحظر إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.