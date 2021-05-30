شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 10 ألاف شخص تلقوا لقاج كورونا فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت السلطات اللبنانية أنها لقحت أكثر من عشرة آلاف شخص حتى أمس السبت في إطار "ماراثون" تطعيم ضد فيروس كورونا نظمته وزارة الصحة في البلد المأزوم.

وأوضح وزير الصحة حمد حسن أن العدد فاق العشرة آلاف وخمسمئة حتى الساعة الثامنة مساء أمس السبت، وقد تلقوا لقاح أسترازينكا في مراكز مختلفة في البلاد.

وسمح لهم بدخول المراكز هذه منذ صباح السبت لتلقي اللقاح من دون موعد مسبق في ما وصفته السلطات الصحية بأنه "ماراثون" لقاحي.

ولم تشمل المبادرة العاصمة بيروت ومناطق أخرى من البلاد، إلا أن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال قال إن الماراتون سيتكرر ليشمل كل المناطق.

وأضاف أن هذه الحملة "ستطال عددا من المراكز التي لم تكن راغبة في المشاركة ولكنها عادت وأبدت حماستها لذلك بعدما لمست نجاح السبت".

وسجل لبنان الغارق في أزمة اقتصادية غير مسبوقة 540,132 إصابة بفيروس كورونا أسفرت عن 7718 حالة وفاة منذ بدء انتشار الجائحة العام الماضي.

وقد أعطى لبنان البالغ عدد سكانه أكثر من ستة ملايين نسمة، جرعة واحدة من اللقاح على الأقل إلى أكثر من 700 ألف شخص.