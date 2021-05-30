شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. ضبط مواطن استعرض برشاش وركّب تجهيزات رسمية بمركبته (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
ألقت شرطة منطقة الرياض، أمس السبت، القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يضع تجهيزات رسمية على مركبته ويستعرض سلاحه من نوع رشاش، ونشر المقطع في حسابه وتباهى بذلك.
وأوضحت الشرطة أنه تم تحديد هويته والقبض عليه وتبين أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، كما تم القبض على مواطن آخر في العقد الثالث تبين أنه من قام بتركيب التجهيزات.
وأشارت الشرطة إلى أنه تم إيقافهما تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية وإحالتهما إلى النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر الرياض.. ضبط مواطن استعرض برشاش وركّب تجهيزات رسمية بمركبته (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.