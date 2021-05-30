شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. ضبط مواطن استعرض برشاش وركّب تجهيزات رسمية بمركبته (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ألقت شرطة منطقة الرياض، أمس السبت، القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يضع تجهيزات رسمية على مركبته ويستعرض سلاحه من نوع رشاش، ونشر المقطع في حسابه وتباهى بذلك.

وأوضحت الشرطة أنه تم تحديد هويته والقبض عليه وتبين أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، كما تم القبض على مواطن آخر في العقد الثالث تبين أنه من قام بتركيب التجهيزات.

وأشارت الشرطة إلى أنه تم إيقافهما تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية وإحالتهما إلى النيابة العامة.