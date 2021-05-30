شكرا لقرائتكم خبر عن عطل عام بتطبيق «سناب شات» يؤدي إلى اختفاء قائمة الاشتراكات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات
أكد الخبير التقني سعد الضاوي، وجودعطل عام بتطبيق سناب شات مساء اليوم، عند جميع المستخدمين.
وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أن العطل أدى إلى اختفاء قائمة الاشتراكات.
وتفاجأ مستخدمو التطبيق بتعطل التطبيق دون معرفة الأسباب، ولم توضح إدارة سناب شات، أسباب التوقف المُفاجئ، ومتى سيعود للعمل مُجددًا.
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