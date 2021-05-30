قائد "قوة القدس" الإيرانية يكشف عن مخططات المقاومة الفلسطينية للفترة المقبلة وينصح الإسرائيليين

دبي - محمود عبدالرازق - وشارك قاآني اليوم في مراسم أربعين وفاة العميد محمد حجازي نائب قوة القدس، وقال قائد قوة القدس إن المقاومة الفلسطينية "يخططون لتحرير كل الأراضي الفلسطينية"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".

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وأوضح قاآني "رسالة المقاومة الفلسطينية والمقاومة الدولية من الآن فصاعدا هي أنه يجب أن يكون لدى الفلسطينيين الخطط اللازمة لحكم كامل الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك أراضي عام 1948 وأراضي عام 1967 وأراضي غزة".

وأضاف: "من الآن فصاعدا يجب أن تكون إدارة الأرض لجميع الفلسطينيين".

وتابع: "لا شك في أن على الكيان الصهيوني أن يفكر في موعد تسليم السيطرة على الأراضي المحتلة للفلسطينيين".

وفي كلمته قال قائد قوة القدس: "أنصح الصهاينة بالعودة إلى أوروبا وأمريكا قبل بيع منازلهم هناك والمجيء إلى الأراضي المحتلة، وإعادة بنائها قبل أن تصبح باهظة الثمن".

وأشار إلى أن "العديد من منشآت البنية التحتية في الأراضي المحتلة كانت متاحة للصواريخ الفلسطينية وكان من الممكن أن تتعرض للقصف، لكنهم لم يفعلوا ذلك لأن الفلسطينيين لن يستغرقوا وقتا طويلا لاستخدام هذه المنشآت الحيوية".

ولفت قاآني إلى أن "معظم الصواريخ التي أطلقها الفلسطينيون ضد الكيان الصهيوني صنعوها بأنفسهم"، وأشار إلى أنه "خلال الأيام الثلاثة الأولى من حرب غزة، تمكن الشعب الفلسطيني المضطهد من إطلاق ما يقارب ضعف عدد الصواريخ على الأراضي المحتلة في الأيام الثلاثة الأولى من حرب 22 يوما، وهذا الموضوع جزء من اقتدار جبهة المقاومة".

وأكد قاآني أن "الأداء المقتدر للمقاومة الفلسطينية جعل الكيان الصهيوني يتوسل بالدول الحليفة له بأن يتوسطوا لدى الفلسطينيين لوقف الحرب، لكن الفلسطينيين أعلنوا أنهم لن يوقفوا ما لم يرضخ الصهاينة لشروطهم".