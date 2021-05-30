بريطانيون يطلقون اسم "غزة" على شارع في مدينة لندن

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر "الموقع الإلكتروني أمد"، مساء اليوم السبت، أن إطلاق اسم "غزة" على أحد شوارع العاصمة، بندن، يأتي تعبيرا عن حبهم ودعمهم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

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وأشار الموقع إلى أن العاصمة البريطانية، لندن، شهدت مظاهرات احتجاجية للحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، التي استمرت 11 يوما على غزة، ومحاولات الاستيلاء على حي "الشيخ جراح" من قبل المستوطنين في مدينة القدس المحتلة.ويشار إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، كانت قد أعلنت، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 232 بينهم 65 طفلاً و39 سيدة و1910 مصابين ومن بين الإصابات، 560 طفلا، و380 سيدة، و91 مُسنّا.