التحالف: هجوم أنصار الله على الحدود السعودية "فبركة" إعلامية

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل التلفزيون السعودي عن المتحدث باسم التحالف العميد تركي المالكي قوله "ادعاء ميليشيا الحوثي بتنفيذ عملية عسكرية على حدود جازان فبركة إعلامية".

​وقال المالكي إن "الانتصارات الوهمية" للحوثيين تستهدف التغطية على الخسائر العسكرية الضخمة التي منيت بها الحركة في محافظتي مأرب والجوف باليمن.

ونقل تلفزيون المسيرة، الذي تديره جماعة أنصار الله على تويتر، عن مصدر عسكري قوله إن أكثر من 80 من الجنود السعوديين و"المرتزقة" السودانيين قتلوا أو أصيبوا في حين تم أسر عشرات آخرين في العملية التي تمت في محور "الخوبة - وادي جارة" بمنطقة جازان بجنوب السعودية.

وتقود السعودية، منذ آذار/مارس 2015، تحالفًا عسكريًا من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.

في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.