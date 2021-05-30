مصدر عسكري لسبوتنيك: مقتل 3 عناصر من الأمن النيجري في هجوم لبوكو حرام جنوب البلاد

دبي - محمود عبدالرازق -

الرباط- سبوتنيك. وقال المصدر في تصريح لسبوتنيك، اليوم السبت إنه "قتل 3 عناصر من الأمن النيجري، و4 عناصر من جماعة بوكو حرام، خلال تصدي الجيش لهجوم لبوكو حرام في منقطة ديفا جنوبي البلاد".

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وتعاني منطقة ديفا تدهورا أمنيا خلال الأشهر الأخيرة بسبب هجمات تنفذها جماعات مسلحة تابعة لجماعة بوكو حرام.

ولقي بداية الشهر الحالي 16 جنديا مصرعهم غرب النيجر، وجرح 6 آخرين، فيما خطف المهاجمون جنديا دون أن تتمكن القوات الأمنية من تعقبهم.

وتحولت بعض الجزر الصغيرة المأهولة في غرب بحيرة تشاد إلى معاقل لجماعة بوكو حرام المتطرفة.

واتخذت الجماعة المسلحة المتطرفة التي نشأت في نيجيريا عام 2009 قواعد لها على جزر صغيرة تنتشر في بحيرة تشاد التي تحيط بها نيجيريا وتشاد والنيجر والكاميرون.