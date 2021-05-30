شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الأعيان الأردنى: مصر هى عنوان الاستقرار فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف رئيس مجلس الأعيان الأردنى فيصل عاكف الفايز، العلاقات المصرية الأردنية بأنها "تاريخية"، مشيرا إلى أن الملك عبدالله الثانى والرئيس عبد الفتاح السيسى تجمعهما علاقة "أخوية مبنية على المحبة والاحترام المتبادل".

وأكد الفايز - فى اتصال هاتفى خلال لقاء سفير الأردن لدى القاهرة على قناة "النيل للأخبار" مساء اليوم السبت - أن مصر هى عنوان الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط لما لها من ثقل سياسى واقتصادى، لافتا إلى أنها العمق الاستراتيجى للأردن، كما أن الأردن هو العمق الاستراتيجى لمصر.

وتابع قائلا "إن هناك تحالفا بين مصر والعراق والأردن ويجب أن نعمل على ضم عدد كبير من الدول لهذا التحالف لأن قوتنا هى وحدتنا السياسية والاقتصادية".

وأكد إلى أن مصر لديها موارد بشرية وكوادر سياسية، علاوة على تمتع دول الخليج العربى بقوة اقتصادية، فضلا عن موقع الأردن الاستراتيجى، وكذلك العراق. وشدد على أن التدخلات فى سوريا تؤدى إلى عدم الاستقرار؛ مما يؤثر على الدول الأخرى المجاورة ونحن نسعى لاستقرار المنطقة بإنهاء الحروب الأهلية والنظر للوحدة.

ومضى يقول إن ثقافتنا تختلف عن ثقافة الغرب، ويجب النظر إلى التنمية السياسية فى أن يكون هناك انتخابات تسفر عن وجود برلمان قوى وتنمية الأحزاب السياسية، وعلى المستوى الاقتصادى أيضا. واعتبر أن الأردن يواجه مشاكل اقتصادية وتحديات كبيرة بسبب وجود نسبة عالية من البطالة؛ على خلفية الوضع الإقليمى السيئ؛ ولابد من تطوير حياتنا السياسية والاقتصادية.