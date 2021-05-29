شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على أهم القضايا التي سيتناولها مؤتمر وزارة الصحة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الصحة أن المؤتمر الصحفي الأسبوعي للمتحدث الرسمي باسمها الدكتور محمد عبد العالي الخاص بأخر مستجدات فيروس كورونا والذي سيعقد اليوم سوف يتناول العديد من القضايا. وأوضحت في تغريدة على حسابها بموقع”تويتر”، أن المؤتمر الصحفي سوف يناقش الأوضاع العالمية للفيروس والمؤشرات الوبائية و مستجدات اللقاحات. كما سيتم تلقى الاستفسارات الشائعة مؤخراً، والاحصائيات والخدمات الصحية.

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