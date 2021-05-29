شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. سحب رعدية ممطرة وسماء غائمة على 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الأحد بمشيئة الله، سماءً غائمةً جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على بعض مناطق المملكة.
وتشمل الحالة الجوية أجزاء من مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من وسط المملكة.
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا فتسجل أعلى درجات الحرارة في المنطقة الشرقية وتحديداً في حفر الباطن بـ46 درجة مئوية، فيما تسجل السودة 13 درجة.
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