بعد انتخاب بشار الأسد رئيسا.. الجيش الإيراني يبعث برسالة إلى وزير الدفاع السوري

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "فارس"، مساء اليوم السبت، عن باقري أن الانتخابات الرئاسية السورية رسالة قوية وذات مغزى موجهة لأعداء سوريا.

وجاء ذلك في برقية تهنئة وجهها اللواء باقري، اليوم، لوزير الدفاع نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة السورية، العماد علي عبدالله أيوب، بمناسبة إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية السورية بنجاح، وانتخاب الرئيس بشار الأسد، لولاية رئاسية جديدة.

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وقال باقري:

يودني ببالغ السرور أن أقدم التهنئة، أصالة عن نفسي ونيابة عن القوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية للإقامة المهيبة لانتخاباترئاسة الجمهورية السورية، وفوز وانتخاب السيد بشار الأسد، من جديد بالصوت الحاسم لشعب سوريا البطل والمقاوم والفطن والواعي.

وتابع رئيس الأركان الإيراني، أنه "لا شك أن هذا الحدث المبارك والتاريخي الذي يعتبر رمزا لإرادة الشعب السوري لصون استقلال بلاده أمام مؤامرات وأطماع أعداء الأمة الإسلامية، والالتزام بأهداف المقاومة، ومواصلة الكفاح ضد الإرهاب التكفيري، والكيان الصهيوني المزيف والمتنمر، يعد رسالة قوية وذات مغزى إلى أعداء سوريا من جانب، وبشرى لبزوغ مستقبل مشرق ومتلالئ لسوريا من جانب آخر".

وشدد اللواء محمد باقري على استمرار وتنمية التعاون والعلاقات الاستراتيجية والودية بين القوات المسلحة للبلدين، معلنا الاستعداد للمساعدة في الارتقاء بالقدرات الدفاعية، وإعادة البناء ومعالجة المشاكل الناجمة عن حرب جماعات "داعش" و"الإرهاب التكفيري" وتداعياتها.