قطر تدين محاولة استهداف خميس مشيط السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "الشرق"، مساء اليوم السبت، أن وزارة الخارجية القطرية أعربت في بيان، اليوم، استهداف المنشآت والمرافق الحيوية عملا تخريبيا ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية.

ومساء الجمعة، نقلت وسائل إعلام سعودية، عن التحالف إن دفاعاته الجوية اعترضت ودمرت طائرتين مُسيرتين مفخختين أطلقتهما "أنصار الله" باتجاهخميس مشيط والمنطقة الجنوبية في المملكة.

وفي التاسع من مايو/آيار الجاري، أعلنت جماعة "أنصار الله" تحقيق إصابة دقيقة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، خلال هجوم نفذته بطائرة مُسيرة نوع "قاصف 2 كي".

وتقود السعودية، منذ 26 آذار/ مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.