مصر... غدا رياح مثيرة للرمال تصل لحد العاصفة والحرارة 41 درجة

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلنت الهيئة في بيان لها، نشرته "المصري اليوم"، تصل أعلي درجة حرارة في مصر غدًا إلي 41 درجة في أسوان وإدفو وسيوة، فى حين تنخفض درجات الحرارة في بعض مناطق الصعيد بشكل طفيف.

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وتوقعت الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس في القاهرة والوجه البحري حارة خلال ساعات النهار، ومائلة للحرارة على السواحل الشمالية، بينما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن يكون لطيف ليلاً علي القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد والوجه البحري، ومعتدل جنوبًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتشير التوقعات إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية مثيرة للأتربة والرمال غربًا ربما تصل لحد العاصفة.

وقالت الهيئة إن الرياح تكون شمالية شرقية على القاهرة الكبري وسرعتها 13 عقدة، واتجاه الرياح جنوبية شرقية على السواحل الشمالية وسرعتها 18 عقدة، بينما تكون الرياح على شمال الصعيد شمالية غربية وسرعتها 12 عقدة.