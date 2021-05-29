الجهاد الإسلامي: أي عملية اغتيال تستهدف قادتنا سنرد بقصف تل أبيب.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأجرى النخالة حوارا مطولا مع قناة "الميادين"، اليوم السبت، أكد من خلاله أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، والمعروفة باسم "سيف القدس"، أن الإرادة الحية المقاتلة تزيل أكبر التحديات رغم الحصار، وبأن النصر في الحرب الأخيرة، هو للشعب الفلسطيني.

وتابع قائلا:

إن معركةسيف القدس تشكّل مخرجا وطنيا للشعب الفلسطيني، وفلسطين تعود اليوم إلى قلب الاهتمام الدولي وعلينا التحرك للاستفادة من هذه المتغيرات.

وشدد زياد النخالة على أنه "يجب أن يكون واضحا أن التعايش مع هذا الكيان الصهيوني المجرم غير ممكن ،والاستجداء لا يجلب إلا الذل"، داعيا "القوى الوطنية التي قالت بامكانية التعايش مع الكيان أن يعيدوا النظر".

وفي كلمته، أكد النخالة أن "هذه الجولة من القتال لم تنتهِ بعد ونحن في مواقعنا مستعدين"، مشيرا إلى أنهم التزموا بوقف اطلاق النار بعد المبادرة المشكورة لمصر وقطر، لافتا إلى "الالتزام بمقاومة الكيان الصهيوني حتى يرحل عن فلسطين مهما كانت التضحيات".

واستطرد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة:

فلننهض وبلا تردد لمشروعنا الوطني الحقيقي لدولة فلسطينية عاصمتها القدس