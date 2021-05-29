إسرائيل تقمع وقفة تضامنية مع أهالي "الشيخ جراح" بالقدس المحتلة

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / ABBAS MOMANI

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء اليوم السبت، عن شهود عيان، أن قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية هاجمت المشاركين في الوقفة التضامنية واعتدت عليهم بالضرب وأطلقت باتجاههم قنابل الغاز المسيل للدموع، وأبعدتهم بقوة السلاح من مدخل الحي المغلق بالمكعبات الإسمنتية منذ أكثر من أسبوعين.وأضاف شهود العيان أن قوات الشرطة الإسرائيلية هاجمت الصحفيين واعتدت على عدد منهم بالضرب، ومنعتهم من القيام بواجبهم بتغطية الأحداث الجارية هناك.وأشارت الوكالة الفلسطينية إلى أن السلطات الإسرائيلية تواصل إجراءات التضييق على أهالي حي "الشيخ جراح" في القدس الشرقية، في إطار خطتها لتهجيرهم من منازلهم لصالح المستوطنين.