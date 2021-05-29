شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمني: ممارسات مليشيا الحوثي لا تختلف عن عصابات المافيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، أن ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية لا تختلف عن عصابات المافيا، وأن مستقبل قاتم ينتظر اليمنيين لو تمكنت من رقابهم.

وأوضح الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه الجرائم النكراء التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ اليمن، تكشف حقيقة المشروع الحوثي، والوجه القبيح للمليشيا الإرهابية.

وأشار إلى أن اليمنيين، من مختلف الأطياف السياسية والمكونات الاجتماعية في المناطق المحررة ومناطق الخضوع - مطالبون بإدراك حجم الخطر الذي يتهدد حاضرهم ومستقبل أبنائهم.

ودعا اليمنيين إلى الاصطفاف خلف الشرعية الدستورية والجيش الوطني في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران، والدفاع عن هويتهم وعزتهم وكرامتهم وشرفهم الذي داسته المليشيا ضاربة عرض الحائط بكل القيم والعادات والتقاليد.

