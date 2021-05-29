شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: أكثر من مليون و412 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الأردني أن إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح كورونا بلغ ميلونا و412 ألفا و419 شخصاً، في حين بلغ إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من اللقاح 491 ألفا و816 شخصاً.

وأشارت خلية الأزمة الأردنية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم السبت، إلى أن عدد المسجلين على منصة تلقي لقاح فيروس كورونا، بلغ مليونين و358 ألفا و569 شخصاً.