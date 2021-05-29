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تونس تعلن اكتشاف 3 إصابات جديدة بالسلالة الجنوب إفريقية المتحورة لكورونا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم السبت، اكتشاف ثلاث إصابات جديدة بالسلالة الجنوب إفريقية المتحورة لفيروس المستجد (كوفيد-19) لدى وافدين من الخارج.

 

ودعت وزارة الصحة التونسية - في بيان صدر اليوم - الوافدين من الخارج إلى الالتزام بكافة الإجراءات الصحية. 

 

وشددت على كافة المواطنات والمواطنين بضرورة توخي الحذر ومواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة واحترام التباعد الجسدي وتجنب التجمعات.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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