شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعلن اكتشاف 3 إصابات جديدة بالسلالة الجنوب إفريقية المتحورة لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم السبت، اكتشاف ثلاث إصابات جديدة بالسلالة الجنوب إفريقية المتحورة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لدى وافدين من الخارج.

ودعت وزارة الصحة التونسية - في بيان صدر اليوم - الوافدين من الخارج إلى الالتزام بكافة الإجراءات الصحية.

وشددت على كافة المواطنات والمواطنين بضرورة توخي الحذر ومواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة واحترام التباعد الجسدي وتجنب التجمعات.