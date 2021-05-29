اهتمام روسي رسمي ببطولة العالم للملاكمة العربية

الكويت - هبة التوبجي - ابدى مسؤولون كبار في روسيا اهتمامهم البالغ باقامة البطولة الدولية للملاكمة العربية واستضافة موسكو لها في الفترة من ٢٧ يوليو حتى ١٢ اغسطس المقبل.

جاء ذلك خلال اللقاء المشترك لوفد الإتحاد الدولي للملاكمة العربية اليوم مع رئيس بلدية موسكو ورئيس المنظمات الأهلية وعضو البرلمان الكسندر ايحسنوف.

واكد البرلماني الروسي ايحسنوف اهتمام بلاده باستضافة هذا الملتقى الرياضي العالمي وتوفير كافة الاجواء المناسبة ومنحه كافة التسهيلات والخدمات المطلوبة.

وشارك اللقاء رئيسة المنظمة الدولية للشراكة الاستراتجية بين الحكومات في روسيا السيدة اليغا ريميزوفا فيما حضره وفد من الاتحاد الدولي للملاكمة العربية مكون من المدني المهدي نائب رئيس الاتحاد والدكتور حسين المكلف بالعلاقات العامة بالاتحاد والدكتور الهادي السديري الوزير المفوض للشباب والرياضة بمجلس جامعة الدول العربية ورئيس الاتحاد الدولى لرياضة الملاكمة العربية.

وقال الدكتور السديري ان اللقاء تطرق الى كثير من الامور الخاصة ببطولة جائزة موسكو الدولية من بينها تحديد الاعداد المشاركة في البطولة ومكان وتاريخ انعقاد المؤتمر الصحفي التحضيري واهمية نجاحه .

واضاف ان رئيس بلدية موسكو ورئيس المنظمات الأهلية وعضو البرلمان السيد الكسندر ايحسنوف شدد على الحضور الاعلامي الكثيف لوسائل الإعلام الروسية وغير الروسيه لاعتبارات كثيره من مقدمتها ضخامة هذا الحدث الرياضي.

واكد الكسندر ايحسنوف بعد استماعه الى عرض تفصيلي عن البطولة أهمية نجاح المؤتمر اولا والبطولة ثانيا خاصة وان طابع هذا الحدث رياضي واجتماعي واقتصادي يجمع العديد من أبطال وبطلات العالم من دول مختلفه ورجال أعمال من الدول العربية والافريقية وقيادات دوليه من بينهم وزراء للشباب والرياضة وبرلمانيين الى جانب ممثلي وسائل الاعلام العالمية .

وعبر الدكتور الهادي السديري عن شكره للسيد ايحسنوف لحفاوة الاستقبال والترحيب بوفد الاتحاد الدولي للملاكمة العربية مشيرا الى ان البطولة تهدف الو تعزيز التقارب العربي والافريقي فى عدة مجالات مع روسيا الاتحادية

واوضح الاسباب التي من اجلها تم اختيار وتحديد موسكو لاستضافة اكبر حدث رياضي وفي طليعتها انها عاصمة تتمتع بالامن والامان ولديها الامكانيات والخبرات في تنظيم البطولات العالمية فى لعبة الملاكمة والالعاب الرياضية المختلفة الاخرى .

كما الدكتور السديري عبر عن شكره وتقديره نيابة عن وفد الاتحاد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدعمه الشخصي اللامحدود للرياضة والرياضيين واهتماماته الخاصة بهذه البطولة على وجه الخصوص .