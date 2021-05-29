شكرا لقرائتكم خبر عن «نزاهة» تكشف حقيقة التحقيق في قضية توريد لقاحات «كورونا فايزر» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم السبت، ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن التحقيق مع أحد الأشخاص في قضية توريد لقاحات فايروس كورونا من نوع فايزر.
وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي للرد على الاستفسارات عبر “تويتر”، في رد على أحد الاستفسارات: “لا صحة لذلك، وجميع ما يصدر من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يُنشر عبر قنواتها الرسمية”.
وتابعت الهيئة “نأمل من الجميع تحري الدقة، وعدم الانسياق خلف الشائعات، ومن يساهم في نشرها يعرِّض نفسه للمحاسبة”.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (1106) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (14) حالات وفيات رحمهم الله.
وأضافت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل (1274) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (430,937) حالة ولله الحمد.
كانت هذه تفاصيل خبر «نزاهة» تكشف حقيقة التحقيق في قضية توريد لقاحات «كورونا فايزر» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.