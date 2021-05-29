شكرا لقرائتكم خبر عن «نزاهة» تكشف حقيقة التحقيق في قضية توريد لقاحات «كورونا فايزر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم السبت، ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن التحقيق مع أحد الأشخاص في قضية توريد لقاحات فايروس كورونا من نوع فايزر.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي للرد على الاستفسارات عبر “تويتر”، في رد على أحد الاستفسارات: “لا صحة لذلك، وجميع ما يصدر من ‫هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يُنشر عبر قنواتها الرسمية”.

وتابعت الهيئة “نأمل من الجميع تحري الدقة، وعدم الانسياق خلف الشائعات، ومن يساهم في نشرها يعرِّض نفسه للمحاسبة”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة⁩ عن تسجيل (1106) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (14) حالات وفيات رحمهم الله.

وأضافت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل (1274) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (430,937) حالة ولله الحمد.