الصين تعلن إطلاق مركبة شحن فضائية للالتحام بوحدتها الأساسية لمحطتها الفضائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الصين اليوم السبت اطلاق مركبة شحن فضائية تمهيدا للالتحام بالوحدة الأساسية لمحطة الفضاء الصينية في اطار استكمال بناء المحطة بحلول نهاية العام المقبل.



وقالت وكالة الفضاء الوطنية الصينية في بيان بحسب شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي ان) انها اطلقت مركبة الشحن الفضائية (تيانتشو - 2) على متن صاروخ حامل من طراز (لونغ مارش - 7 واي 3) من مركز (ونتشانغ) لاطلاق المركبات الفضائية في مقاطعة (هاينان) بجنوب الصين.

واضافت انه يبلغ طول مركبة (تيانتشو - 2) 6ر10 متر وقطرها 35ر3 متر وتحمل 8ر6 طن من المعدات لعلوم الفضاء والامدادات والوقود الصلب في حين يبلغ وزن الاقلاع الاقصى 5ر13 طن.

وكانت وكالة الفضاء الوطنية الصينية قد اعلنت في ال18 من مايو الجاري استكمال وحدة (تيانخه) الاساسية لمحطتها الفضائية سلسلة من الاختبارات ودخولها للمدار المخطط لها تمهيدا للالتقاء والالتحام بمركبة الشحن (تيانتشو - 2).

يذكر ان الصين اطلقت في ال29 من ابريل الماضي وحدتها (تيانخه) على متن صاروخ حامل من طراز (لونغمارش - 5 بي واي 2) لكنها فقدت السيطرة عليه بعد وصوله الى الفضاء وبدأ يدور حول الارض بمسار غير منتظم مع انخفاضه تدريجيا الى ان دخل الغلاف الجوي وسقط بعد 22 يوما في منطقة بحرية بين بحر العرب والمحيط الهندي.