شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 3.1 على مقياس ريختر تضرب مدينة بولاية نابل التونسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي في تونس، ظهر اليوم السبت، هزة أرضية بقوة 15ر3 درجة على مقياس ريختر بمنطقة شمال غرب دار شعبان الفهري التابعة لولاية نابل لم يشعر بها السكان.

وبين المعهد الوطني للرصد الجوي، في بيان نشرته وسائل إعلام تونسية، أن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة الواحدة و 19 دقيقة بالتوقيت المحلي وحدد موقعها حسب التحاليل الأولية عند 55ر36 درجة خط عرض و 70ر10 خط طول.