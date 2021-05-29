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شكرا لقرائتكم خبر عن «شرطة القصيم»: الإطاحة بمواطنين لم يمتثلا لطلب رجل الأمن باستيقافه لهما والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة القصيم من القبض على مواطنَين في العقد الثاني من العمر لم يمتثلا لطلب رجل الأمن باستيقافه لهما، وهربا من الموقع.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم بدر السحيباني أن المتهمين قاما بتصوير ما حدث، ونشراه في وسائل التواصل الاجتماعي.
وجرى إيقافهما واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وأُحيلا للنيابة العامة.
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