مباحثات إيرانية عراقية لجدولة تسديد الديون

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم السبت، بأنه عقدت، اليوم، في طهران، مباحثات بين وزير الاقتصاد والمالية الإيراني، مع وزير المالية العراقي، علي علاوي"، لبحث مسألة الديون الإيرانية لدى العراق.

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واستعرض الوفدان، الإيراني والعراقي، في هذا اللقاء الذي جرى بمقر وزارة الاقتصاد والمالية في طهران، تقارير التعاون الثنائي بشتى المجالات الاقتصادية ومنها الجمارك والبنوك والتأمين والاستثمارات المشتركة، كما ناقش الجانبان سبل حسم الجدولة المتعلقة بتسديد ديون العراق لإيران.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الطاقة الإيراني، رضا أردكايان، اليوم، أنه تم بفضل المتابعات المستديمة استصدار التصاريح اللازمة لتحويل 125 مليون دولار من الأصول الإيرانية لدى المصرف التجاري العراقي إلى البنك السويسري، لغرض شراء 16 مليون جرعة من لقاح كوفاكس المضاد لفيروس كورونا، في إطار سلة الشراء المعتمدة من قبل الصحة العالمية.

وأعرب أردكانيان عن توقعه بأن يتم بنهاية الأسبوع الحالي إنجاز الإجراءات القانونية ذات الصلة، وإيصال اللقاحات إلى وزارة الصحة والعلاج والتعليم الصحي في بلاده قريبا.